شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الإسماعيلى أمام أندية الإسكندرية × 269 لقاء قبل مواجهة فاركو الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق فاركو، فى السادسة والنصف مساء اليوم السبت، نظيره الإسماعيلى باستاد الإسكندرية، فى الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

ويعد فريق فاركو هو ثامن نادٍ سكندرى يواجه الإسماعيلي خلال مسابقة الدوري العام بعد "الاتحاد والأوليمبي والترام واليونان والكروم وحرس الحدود وسموحة"، وسبق ولعب الدراويش 269 مباراة، فاز 118 تعادل 84 خسر 67، له 384 هدفًا عليه 277 هدفًا، كلين شيت 101 لقاء.

ويعد فريق فاركو هو المنافس رقم 95 للإسماعيلي خلال المسابقات المحلية المختلفة والـ 70 ضمن منافسات البطولة الحالية التي انطلقت موسم 48 / 49.

وسبق وواجه الدراويش 70 فريقًا خلال هذه المسابقة من أصل 75 فريقًا ليس من بينها ”مالية كفر الزيات وبلقاس والبحيرة وبترول السويس“.

وكان الإسماعيلي قد لعب ضد 24 فريقًا ضمن منافسات الدورى العام ” فقط ” وهم ” اتحاد الشرطة وأسمنت أسيوط وأسمنت السويس والبنك الأهلي والإنتاج الحربي والجونة والمريخ والنصر للتعدين واليونان وإنبي وبترول أسيوط وسيراميكا كليوباترا وجمهورية شبين وجوت بلبيس وسكة حديد سوهاج ومزارع دينا ومصر للمقاصة ومصنع 36 حربي ومنتخب السويس ونجوم المستقبل ونسيج حلوان وفيوتشر وإيسترن كومباني بجانب فاركو “.

كما واجه 23 فريقًا من أصل 70 فريقًا ” فقط ” خلال المسابقة المحلية الأقدم في التاريخ ليس بينهم الفيوم وهم ” اسكان مدينة نصر والإعلاميين والبحيرة والحديد والصلب والرباط والأنوار والصيد والنيل للأدوية والواسطى وأوليمبى الإسماعيلية وبسيون وستيا وشبان قنا وشربين وشرطة قناة السويس وشركة المياه وعرب الرمل وعمال المنصورة وغزل شبين وكهرباء الإسماعيلية ومالية كفر الزيات ومصنع 18 حربي وناصر الفكرية ونهضة السويس.