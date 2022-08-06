شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يطالب لاعبي بيراميدز بالتمسك بأمل التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من لاعبى فريقه التمسك بأمل التتويج بلقب الدورى، وعدم الاستسلام فى ظل مواصلة الزمالك لسلسة انتصاراته، مؤكدًا إن الأمل مازال موجود لحين حسم أى منهما اللقب.

وشدد تاكيس جونياس على لاعبيه بضرورة بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز على المقاولون العرب، فى المباراة التى تجمعهما مساء اليوم، السبت، على استاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

وطالب جونياس، من لاعبيه عدم الوقوف كثيرًا أمام الخسارة من الزمالك بثلاثية، والعمل على مواصلة التركيز في المواجهات المقبلة، وتحقيق الفوز بها جميعًا دون النظر لنتائج الخصوم، وهو ما سيجعل شكل المنافسة يتغير في أي جولة من الجولات المقبلة، نظرًا لتقارب النقاط بين المنافسين، وضرورة استعادة الثقة في أنفسهم عن طريق تحقيق فوز كبير على المقاولون العرب، كما حذرهم من فقدان أي نقاط في المواجهات المتبقية.

يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 20 هدفا.

ويحتل نادى المقاولون العرب المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 25 نقطة، جمعها من 28 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.