شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 75 يوماً.. ناصر ماهر يعود للمشاركة مع فيوتشر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ناصر ماهر، صانع ألعاب فريق فيوتشر، جاهزيته للمشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة بداية من اليوم أمام غزل المحلة، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى السادسة والنصف مساءً باستاد السلام بمنافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري العام.

وغاب ناصر ماهر المشاركة مع فيوتشر قبل فترة طويلة بسبب تعرضه لإصابة التمزق في وتر العضلة الضامة، قبل أن يخضع لفترة علاج تأهيلي ويصبح جاهزاً للمشاركة.

وكتب ناصر ماهر عبر حسابه على انستجرام، "بعد 75 يوماً من الإصابة، النهارده جاهز للمشاركة مع فريقى أمام المحلة إن شاء الله".

من جهته حذر على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، من انتفاضة لاعبى غزل المحلة بسبب وضع الفريق الذى يعانى من الهبوط، وطالب اللاعبين بضرورة إنهاء المباراة مبكرا حتى لا تتصعب عليهم المباراة، واجتمع مع المهاجمين وطالبهم باستغلال الفرص التي تتيح لهم لإنهاء المباراة والحفاظ على مكانة الفريق بالجدول.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس فى جدول الدورى برصيد 45 نقطة، جمعها من 28 مباراة، حيث حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 9 لقاءات، وسجل لاعبوه 42 هدفا وسكنت شباكهم 29 هدفا.