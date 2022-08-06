شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب بالزى التقليدى غدا أمام السعودية فى نهائي كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتدى منتخب مصر للشباب مواليد 2003 زيه التقليدي الأحمر والشورت الأسود في مباراة نهائي كأس العرب تحت 20 عاما أمام السعودية، المقرر لها غدا الأحد فى الساعة 6.30 بتوقيت القاهرة.

وهنأ ممثلون عن الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية منتخب مصر للشباب، عقب تأهله لنهائي كأس العرب، التي تحتضنها الأراضي السعودية.

وأقيمت احتفالية صباح الخميس الماضي بحضور اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر للشباب في السعودية، وكذلك الجهاز الفني بقيادة محمود جابر ولاعبي المنتخب المصري للشباب.

وفاز المنتخب المصري للشباب على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نصف نهائي كأس العرب، ليتأهل لمواجهة المنتخب السعودي صاحب الأرض، في نهائي البطولة، مساء غد الأحد .