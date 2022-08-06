شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر: تأهل منتخب الشباب لنهائى كأس العرب طبيعى.. وسنقاتل للفوز باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، أن التأهل لنهائي كأس العرب هو أمرطبيعي ومعتاد للكرة المصرية. وقال محمود جابر فى مؤتمر صحفي اليوم قبل خوض نهائي كأس العرب أمام السعودية غداً، إن التأهل للنهائي هو للمنتخبين دون شك.

وأضاف جابر، "بلوغ هذه المرحلة أمر طبيعي ومعتاد بالنسبة للكرة المصرية، وسنعمل من أجل الظهور بصورة متميزة فى هذا النهائي المرتقب".

وأضاف مدرب منتخب الناشئين، "كل المباريات تحتاج لقدر من التوفيق بجانب عوامل أخرى مثل التركيز والاجتهاد والإعداد لها بشكل جيد داخل وخارج الملعب، ونحن سنعمل على ذلك وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز والتتويج باللقب".

وأوضح أن "الجمهور هو روح كرة القدم، والجماهير المصرية تعشق هذه الرياضة كثيراً وهي عنصر داعم لنا بشكل دائم، غداً ننتظر استمرارية حضور ودعم المشجعين داخل الملعب، وإن شاء الله نحتفل سوياً باللقب العربي، الذي نطمح له منذ عدة سنوات".

ويلتقي غداً منتخب الشباب مع نظيره السعودي في نهائي بطولة كأس العرب التي تقام بالمملكة العربية السعودية .