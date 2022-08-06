كل ما تريد معرفته عن مواجهات الدوري المصري الممتاز اليوم

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القاهرة - سامية سيد - دخلت بطولة الدوري المصري أمتارها الأخيرة، حيث أوشكت المسابقة المحلية على الانتهاء وتقام اليوم السبت 6 / 8 / 2022، 3 مباريات قوية فى الجولة التاسعة والعشرين من البطولة، وانطلقت هذه الجولة أمس بمباراتين، هما الزمالك مع الجونة ومصر المقاصة مع البنك الأهلي.

ونسرد فى التقرير التالي مباريات اليوم فى الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز:

ج: تقام اليوم ثلاث مباريات هي فاركو مع الإسماعيلى، وفيوتشر مع غزل المحلة فى السادسة والنصف مساءً، ثم بيراميدز مع المقاولون العرب فى التاسعة مساءً.

ج: يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 36 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 32 نقطة، ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول الدورى برصيد 45 نقطة ، في المقابل، يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 59 نقطة، فيما يحتل نادى المقاولون العرب المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 25 نقطة.

ج: أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة محمد الحنفى، ويعاونه أحمد حسام ومصطفى حسن مساعدين، والسيد منير حكم رابع، بجانب علاء صبري حكم فيديو، وشهاب راشد مساعد حكم فيديو.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة فيوتشر وغزل المحلة إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة أحمد حمدي، ويعاونه مصطفى حسين وعماد العقاد مساعدين، ومحمود رشدي حكم رابع، بجانب محمود دسوقي حكم فيديو، وخالد حسين مساعد حكم فيديو.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة فاركو والإسماعيلي إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة محمد الصباحي، ويعاونه مصطفى عطية وأحمد زيدان مساعدين، ومحمد يوسف فياض حكم رابع، بجانب حسام عزب حكم فيديو، ومحمد التابعي الغازي مساعد حكم فيديو.