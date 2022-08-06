شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطف لقب أقوى خط هجوم فى الدورى بعد رباعية الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف نادي الزمالك لقب أقوى خط هجوم في الدوري العام خلال الموسم الجاري برصيد 54 متخطيًا الأهلي 51 هدفا، ويتبقى للأهلي مباراتان للتساوى مع الأبيض فى عدد المباريات التي خاضها.

وحقق نادي الزمالك أمس، الجمعة، فوزاً مثيراً على الجونة برباعية مقابل هدف، فى اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري العام، ليرفع نادي الزمالك رصيده إلى 8 انتصارات متتالية منذ التعادل مع النادي الأهلي في الدور الثاني من الدوري.

ويحتل نادي الزمالك صدارة الدوري العام برصيد 69 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز فى 22 مباراة، وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 54 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً أخر.

وجاء ترتيب أقوى الفرق هجومياً في الدوري العام كالتالي:

ـ الزمالك: 54 هدفاً

ـ الأهلي: 51 هدفاً

ـ بيراميدز: 45 هدفاً

ـ فيوتشر: 42 هدفاً

ـ سموحة: 38 هدفاً

ـ الاتحاد السكندري: 35 هدفاً

ـ البنك الأهلي: 34 هدفاً

ـ إنبي: 34 هدفاً

ـ المصري: 33 هدفاً

ـ سيراميكا: 32 هدفاً

ـ إيسترن كومباني: 27 هدفاً

ـ الجونة: 26 هدفاً

ـ الاسماعيلي: 24 هدفاً

ـ غزل المحلة: 22 هدفاً

ـ المقاولون: 22 هدفاً

ـ طلائع الجيش: 22 هدفاً

ـ فاركو: 19 هدفاً

ـ المقاصة: 12 هدفاً