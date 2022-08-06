شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث عن الفوز الـ671 فى الدورى الممتاز أمام فاركو الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق فاركو، فى السادسة والنصف مساء اليوم السبت، نظيره الإسماعيلى باستاد الإسكندرية، فى الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

ويدخل فاركو المباراة بعد التعادل السلبى مع الأهلى في الجولة الماضية، فيما حقق الإسماعيلى الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف في نفس الجولة.

وشارك الإسماعيلى فى 1531 مباراة بالدوري الممتاز، فاز 670 وتعادل 490 وخسر 371، له 2076 هدفًا وعليه 1473 هدفًا، وحقق 2194 نقطة، وكلين شيت 612 مباراة.

داخل ملعبه .. 763 مباراة فاز 435 تعادل 215 خسر 113 له 1217 هدفًا عليه 606 هدفًا كلين شيت 358 مباراة

خارج ملعبه .. 761 مباراة فاز 233 تعادل 274 خسر 254 له 850 هدفًا عليه 857 هدفًا كلين شيت 252 مباراة

مباريات فاصلة .. 7 مباريات فاز 2 تعادل 1 خسر 4 له 9 أهداف عليه 10 أهداف كلين شيت مباراتين

أحرز الأهداف فى 1106 مباريات وفشل فى أحرز أى هدف فى 425 مباراة.

وقاد أحمد مدبولي، صانع ألعاب الإسماعيلي، فريقه للفوز على المقاصة بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة الـ 28 من عمر المسابقة المحلية.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 32 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 8 مباراة وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا.