شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يستعد للسفر لتونس لقضاء فترة الراحة بعد قرار الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، للسفر إلى بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة لقضاء فترة الراحة التى حصل عليها بعد قرار إدارة القلعة الحمراء باستكمال مباريات الدوري بالناشئين والعائدين من الإصابة لمواجهة حالة الإجهاد العارمة التى يعانى منها أغلب اللاعبين.

وتبدو حظوظ كل من محمد الشناوي، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني كبيرة في الحصول على راحة خلال الفترة المقبلة، بعدما عانى هؤلاء اللاعبون مع آخرين مُصابين من إجهاد واضح الموسم الحالي.

ويخسر الفريق جهود عدد كبير من لاعبيه الأساسيين للإصابة، وفى مقدمتهم، عمرو السولية ، حسين الشحات ،محمد شريف ، طاهر محمد طاهر ، صلاح محسن ،أكرم توفيق ، عمار حمدي ،أحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر بجانب الثنائي ، بيرسي تاو وميكيسوني اللذان عادا لمباريات الأهلي مؤخراً بعد غياب عدة أسابيع للإصابة.

وتعادل الأهلي مع فاركو أمس الأول، الأربعاء، سلبياً في الجولة 28 لبطولة الدوري الممتاز، فيما سيلتقى المارد الأحمر مع الاتحاد السكندري مساء غد، الأحد، في الجولة 29 للمسابقة المحلية.