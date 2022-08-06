شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعيد خدمات أحمد الشيخ أمام الأهلى بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد النادي المصري خدمات أحمد الشيخ، صانع ألعاب الفريق، فى اللقاء المرتقب أمام النادي الأهلي، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التى امتدت لمباراتين، أمام إنبي والطلائع، وذلك بعد تعرض اللاعب للطرد المباشر فى مباراة إيسترن كومباني بالجولة 26، والتى انتهت بهزيمة المصري بهدفين مقابل هدف.

ويستأنف فريق المصري تدريباته اليوم بمعسكره ببرج العرب بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة النادي الأهلي، فى الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام والتي تجمع الفريقين فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب، وكانت مباراة الدور الأول قد شهدت فوز المصري على الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وتعادل النادي المصري في الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري العام أمام فريق طلائع الجيش، ليكتفي كل فريق بنقطة من المباراة.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق الأخضر بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 34.

من جهته طالب حسام حسن لاعبي فريقه بضرورة مصالحة جماهير الفريق التي لا تتوانى عن مؤازرة اللاعبين في المباريات رغم طل المسافة بين بورسعيد والإسكندرية.