شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفقد جهود رجب عمران لنهاية الموسم بسبب تمزق العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها رجب عمران لاعب طلائع الجيش إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية، ليتأكد غيابه لنهاية الموسم الجارى، وتعرض اللاعب لهذه الإصابة فى مباراة الاتحاد السكندري التى فاز بها الطلائع بهدفين مقابل هدف فى الجولة 28 للمسابقة.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة إيسترن كومبانى، فى السادسة والنصف مساء الاثنين باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الطلائع المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز فى 11 مباراة وتعادل فى12 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 22.

وتمسك مسئولو طلائع الجيش بمشاركة الفريق في بطولة الكونفدرالية بالموسم الجديد بعد صعوده للمربع الذهبى بنهاية شهر يوليو وهى المدة التي حددها اتحاد الكرة لإرسال أسماء الفرق المشاركة في البطولات الافريقية بالموسم المقبل.

ويتمسك مسئولو الطلائع بحقهم في الظهورالافريقى الأول في تاريخ النادى لإستكمال مسيرة أهداف الفريق الذى نجح في التتويج ببطولة السوبر المحلى على حساب الاهلى في بداية الموسم الجارى ويتطلع للمشاركة الافريقية للمرة الأولى في تاريخه لاستمرار إنجازات فريق الكرة بالفترة الأخيرة.