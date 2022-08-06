شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حسن حمدى يستعين بـ"سيخ حديد" لعلاج آلام الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ"، الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف حسن حمدى، رئيس النادي الأهلي الأسبق، كواليس علاجه بطريقة "الكى" للتعافى من الإصابة التي تعرض لها فى الظهر حينما كان لاعباً فى الأهلي.

وأوضح حسن حمدي، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، أن تعرضه للإصابة فى ظهره جعله يحتاج إلى علاج من نوع خاص وهو الكى بالنار، موضحا أن النادى الأهلى أحضر له المعالج.

وأضاف حسن حمدى، "بعد فحص ظهرى بشكل دقيق من أحد المعالجين فى ذلك الوقت، قال لى إن علاجى لن يفلح إلا عن طريق "الكى" من خلال "سيخ حديد"، وقام المعالج بتسخين سيخ بالنار حتى احمر ووضعه على المناطق المصابة بشكل دقيق وتم علاجى".

وأوضح رئيس الأهلي الأسبق أن الإصابة في الظهر كانت سبباً رئيسياً فى اعتزاله كرة القدم، رغم أنه كان لاعباً أساسياً بالفريق، لكن معاناته مع آلام الظهر حرمته من مواصلة المشوار، مؤكداً أن العلاج حالياً يختلف تماماً عن العلاج سابقاً.