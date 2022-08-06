شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد عزب لاعب الطائرة: ما عنديش هواية غير الرياضة وبحب ويجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو أحمد عزب لاعب الكرة الطائرة فى النادى الأهلى.

السفر معنديش أى هوية غير الرياضة.

آه بدخل المطبخ بس مش دائما.

الشاورما.

سلفستر ستالون.

بحب الراب مثل ويجز وبحب أمير عيد.

ضابط.

جاكى شان.

الفورمال.