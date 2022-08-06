شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد عزب لاعب الطائرة: ما عنديش هواية غير الرياضة وبحب ويجز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو أحمد عزب لاعب الكرة الطائرة فى النادى الأهلى.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
السفر معنديش أى هوية غير الرياضة.
بتدخل المطبخ؟
آه بدخل المطبخ بس مش دائما.
ما الأكلة التى تتميز فيها؟
الشاورما.
من نجمك المفضل؟
سلفستر ستالون.
من مطربك المفضل ؟
بحب الراب مثل ويجز وبحب أمير عيد.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟
ضابط.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟
جاكى شان.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الفورمال.