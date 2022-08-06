شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يعود لتدريبات الأهلى بعد مباراة المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، إلى تدريبات الفريق عقب مباراة المصري بالدوري الممتاز بنسبة كبيرة بعد اقتراب انتهائه من برنامجه العلاجى حالياً للتعافي من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً.

وغادر أحمد عبد القادر مباراة الأهلي والمقاولون العرب الأخيرة بالدورى للإصابة بشد فى العضلة الخلفية، ويخوض برنامجاً تأهيلياً حالياً للتعافي من هذه الإصابة.

وغاب عبد القادر عن مباراة فاركو الأخيرة في الجولة 28 للدوري والممتاز وانتهت بالتعادل السلبي، كما سيغيب عن مباراتي الأتحاد غداً ، الأحد، والمصري الأربعاء المقبل في الجولتين 29 و30 في بطولة الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي استأنف تدريباته مساء أمس، الجمعة على ملعب التتش ‏استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري، وشهد المران مشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم من قطاع ‏الناشئين وهم: محمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق الذي أدى تدريبات استشفائية.‏

وأدى الفريق تدريباته بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس الأول عقب ‏مباراة فاركو الأخيرة التي أنتهت بالتعادل السلبي في الجولة 28 للدوري.