شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح لاعبى الزمالك راحة 24 ساعة قبل الاستعداد للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، اللاعبين راحة اليوم السبت من التدريبات، بسبب مشقة السفر من وإلى الجونة، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء المقاصة المقرر له الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.
وحقق الزمالك الفوز على الجونة بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب خالد بشارة، فى إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليقترب الفارس الأبيض من حسم لقب الدورى قبل نهايته، حيث يحتاج لـ 9 نقاط حتى يحسم اللقب بشكل رسمي، وهو ما طلبه فيريرا من لاعبيه بالسعى لحصد اللقب قبل نهاية المسابقة.
سجل رباعية الزمالك في الجونة، أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 7، ثم الهدف الثانى فى الدقيقة 38، وسيف الجزيرى فى الدقيقة 57، وإمام عاشور فى الدقيقة 81، ثم سجل إسلام عبد النعيم هدف الجونة فى الدقيقة 83.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 69 محتلاً المركز الأول، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز في 22، وتعادل في 3، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 54 هدفا، فيما سكنت شباكه 26، في المقابل يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، حصدهم من 29 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 16، وسجل لاعبوه 26 هدفا، وسكنت شباكه 42 هدفا.