شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح لاعبى الزمالك راحة 24 ساعة قبل الاستعداد للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، اللاعبين راحة اليوم السبت من التدريبات، بسبب مشقة السفر من وإلى الجونة، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء المقاصة المقرر له الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

وحقق الزمالك الفوز على الجونة بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب خالد بشارة، فى إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليقترب الفارس الأبيض من حسم لقب الدورى قبل نهايته، حيث يحتاج لـ 9 نقاط حتى يحسم اللقب بشكل رسمي، وهو ما طلبه فيريرا من لاعبيه بالسعى لحصد اللقب قبل نهاية المسابقة.