شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يجتمع بالجهاز الفنى لسموحة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مع الجهاز الفني لنادى سموحة بقيادة عبد الحميد بسيوني والجهاز المعاون فى حضور عامر حسين عضو اتحاد الكرة وأعضاء نادى سموحة.

ووجه روي فيتوريا الشكر لنادى سموحة والجهاز الفني على حفاوة الاستقبال وإمداده بالمعلومات عن الكرة المصرية والفريق، وأن هذا التواصل لمعرفة إيجابيات وسلبيات الكرة فى مصر والعمل على تطويرها معا.

من جهته رحب عبد الحميد بسيوني بالمدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا، وعبر عن سعادته بهذه الزيارة، وأهمية التواصل بين المنتخب والأندية، وأن هذا الأمر يصب فى النهاية لصالح الكرة المصرية بالكامل.