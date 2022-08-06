شكرا لقرائتكم خبر عن 165 هدفاً حصيلة ناشئات اليد فى مشوار التأهل لربع نهائى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب منتخب مصر لناشئات كرة اليد موعداً مع المجر فى الثامنة والنصف مساء غد الأحد فى ربع نهائى بطولة العالم التى تستضيقها مقدونيا وسط طموحات قوية فى أحفاد الفراعنة فى حصد إنجاز.

ونجحت ناشئات اليد فى تسجيل 165 هدفاً حتى الآن فى مشوار التأهل إلى ربع النهائى.

وجاءت إحصائيات الأهداف كالتالى :

مريم عمر أحرزت 33 هدفا من 46 تصويبة .

لوجين أسامة أحرزت 20 هدفا من 34 تصويبة .

منه الله الحناوي أحرزت 17 هدفا من 20 تصويبة .

جود أحمد أحرزت 17 هدفا من 28 تصويبة .

شروق محمود أحرزت 13 هدفا من 21 تصويبة.



نوال أحمد أحرزت 12 هدفا من 23 تصويبة.

كنزي حاتم أحرزت 11 هدفا من 15 تصويبة .

تقي كامل أحرزت 11 هدفا من 18 تصويبة.

نادين طارق أحرزت 9 أهداف من 13 تصويبة .

فاطمة محمود أحرزت 7 أهداف من 9 تصويبات.

ملك أحمد أحرزت 6 أهداف من 15 تصويبة .

نانسي الهامي أحرزت 5 أهداف من 10 تصويبات .

جني صلاح الدين أحرزت 4 أهداف من 10 تصويبات.

خسر منتخب ناشئات كرة اليد من نظيره الدنمارك بنتيجة 32/27 فى ثانى مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم بمقدونيا بعدما نجح فى فى الفوز على نظيره البرتغالى بنتيجة 24/22 فى إطار أول لقاءات الدور الرئيسى ليضمن التأهل للدور ربع النهائى .

و حقق منتخب مصر لناشئات اليد العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على كل من، كرواتيا 33 / 31 و كاراخستان 39 / 21 و الهند 24 / 22 .

ودخل منتخبنا الوطنى للناشئات مؤخرا معسكرا تدريبيا فى بولندا فى الفترة من 9 الى 20 يوليو، خاض الفريق خلاله 4 مباريات ودية أمام منتخبى سلوفاكيا والتشيك وحقق الفوز فى الأربع مباريات.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى ببطولة العالم سعيد عبد الغنى عضو مجلس ادارة الاتحاد و يضم الجهاز الفنى و الادارى و الطبى للمنتخب الوطنى للناشئات مواليد 2004 محمد فرغلى مدير فنى و شريف الشامى مدرب عام و حفنى عبد المقصود تايجر مدرب احمال و محمد سليمان محلل فنى الفريق و شيرين منصور مدير ادارى الفريق و الدكتورة زينب باشا والدكتورة منة بدوي اخصائيين العلاج الطبيعى.

وتضم قائمة أسماء لاعبات المنتخب الوطنى ببطولة العالم كلا من:كنزي حاتم - نانسي الهامي - نوال خليل - ملك احمد - شروق محمود - تقى كامل - جود احمد - منة حناوي - فاطمة محمود - لبنى اشرف - جهاد وائل - يثرب وليد - مريم عمر - جنى صلاح - لوجين اسامة - نادين طارق.

الجدير بالذكر ان المنتخب الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 توج بلقب بطولة افريقيا فى نسختها ال17 للناشئات لكرة اليد والتى اقيمت فى غينيا فى الفترة من 26 فبراير الى 6 مارس 2022 و تأهل الفريق الوطنى المصرى لبطولة العالم للناشئات .