محمد صلاح يحقق 5 أرقام تاريخية بهدفه الافتتاحي أمام فولهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود فريقه ليفربول للتعادل مع فريق فولهام بهدفين مقابل مثلهما خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم محمد صلاح في هدفي تعادل ليفربول حيث صنع الأول للوافد الجديد داروين نونيز في الدقيقة الـ64، قبل أن يسجل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 80 من عمر اللقاء لينتهي بالتعادل (2-2).

وحقق محمد صلاح العديد من الأرقام التاريخية بهدفه الافتتاحي في مرمى فولهام، نستعرضها في السطور التالية:

إنجاز غير مسبوق

أصبح محمد صلاح يصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل في المباراة الافتتاحية لـ 6 مواسم على التوالي (2017-18، 2018-19، 2019-20، 2020- 21، 2021-22 و2022-23).

قائمة سداسية

بات محمد صلاح واحدا من بين 6 لاعبين سجلوا في الجولة الأولى من بريميرليج في أكثر من 6 مواسم مختلفة، بجوار كل من فرانك لامبارد،

تيدي شيرينجهام

، واين روني، آلان شيرر، سيرجيو أجويرو، لكنه كان الوحيد في القائمة الذي فعل ذلك في 6 مواسم متتالية.

8 مواسم - فرانك لامبارد.

7 مواسم - تيدي شيرينجهام.

7 مواسم - واين روني.

6 مواسم - آلان شيرر.

6 مواسم - سيرجيو أجويرو.

6 مواسم - محمد صلاح.

الأكثر تسجيلا

أصبح محمد صلاح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف، ليعادل كلا من آلان شيرر وواين روني وفرانك لامبارد.

8 أهداف - محمد صلاح.

8 أهداف - آلان شيرر.

8 أهداف - واين روني.

8 أهداف - فرانك لامبارد.

ثالث هدَّاف

وصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 119 له مع ليفربول ليصبح ثالث الهدافين التاريخيين للريدز في بريميرليج

128 - روبي فاولر.

120 - ستيفن جيرارد.

119 - محمد صلاح.

118 - مايكل أوين.

معادلة أوين

عادل محمد صلاح رقم مايكل أوين برصيد 158 هدفا ليصبح ثامن أفضل هداف في تاريخ ليفربول بجميع المسابقات.

1- أيان راش: 346 هدفا.

2- روجر هانت: 285 هدفا.

3- جوردون هودسون: 241 هدفا.

4- بيلي ليدل: 228 هدفا.

5- ستيفن جيرارد: 186 هدفا.

6- روبي فاولر: 183 هدفا.

7- كيني دالجليش: 172 هدفا.

8- محمد صلاح: 158 هدفا.

8- مايكل أوين: 158 هدفا.

10- هاري شامبرز: 151 هدفا.