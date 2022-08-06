كلوب: لعبنا مباراة سيئة.. ولا نستحق الفوز أمام فولهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أن فريقه لعب مباراة سيئة أمام فريق فولهام، مشيراً إلى أن الشيء الإيجابي الوحيد هو الحصول على نقطة.

وسقط ليفربول في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) أمام فولهام، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورت" عقب المباراة: "فزنا بنقطة والخروج بنقطة خارج أرضك شيء إيجابي، ولم نكن نستحق تحقيق الفوز".

وأضاف: "إصابة تياجو ألكانتارا كانت غير جيدة وخروجه أثر على أداء الفريق، ولكن أداء الفريق بشكل كامل كان سيء، وكان هناك بعض الفوضوية في بداية المباراة، والأداء يحتاج إلى تحسن".

واختتم كلوب: "كان لدينا بعض الفرص وأهدرناها ولم يكن لدينا طريقة للسيطرة على المباراة ولكن الشيء الإيجابي هو أننا تمكنا من الحصول على نقطة".