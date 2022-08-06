مدرب شباب مصر: الوصول للنهائي أمر طبيعي ونسعى للتويج بلقب كأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مدرب منتخب مصر للشباب، محمود جابر، في مؤتمر صحفي اليوم، قبيل المباراة التي تجمع المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بنظيره السعودي، بنهائي كأس العرب، أن التوفيق مهم في كل المباريات، بجانب الاجتهاد والتركيز والتجهيز الجيد.

ويلعب المنتخب المصري الذي وصل للدور النهائي بفوزه على الجزائر بثلاثة أهداف لهدف، أمام السعودية أصحاب الأرض، الذين وصلوا للنهائي بعد الفوز على منتخب فلسطين بخماسية نظيفة، في تمام الرابعة عصرًا.

وأضاف: "شرف لكلا المنتخبين الوصول إلى المباراة النهائية، بلوغ هذه المرحلة أمر طبيعي ومعتاد بالنسبة للكرة المصرية، وسنعمل من أجل الظهور بصورة متميزة في هذا النهائي المرتقب".

وأتم: "الجمهور هو روح كرة القدم، والجماهير المصرية تعشق هذه الرياضة كثيرًا وهي عنصر داعم لنا بشكل دائم، غداً ننتظر استمرارية حضور ودعم المشجعين داخل الملعب، وإن شاء الله نحتفل سويًا باللقب العربي، الذي نطمح له منذ عدة سنوات".