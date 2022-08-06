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عماد النحاس لمصراوي: زيارة فيتوريا مثمرة.. ويهتم بأدق التفاصيل للاعبين والتدريب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

أشاد عماد النحاس، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، بزيارة المدير الفني البرتغالي الجديد للمنتخب الوطني روي فيتوريا لمقر ناديه.

وقال النحاس، في تصريحات خاصة لمصراوي:"الجلسة كانت مثمرة لي وإيجابية للغاية وكانت في غاية الأهمية".

وأضاف المدير الفني للاتحاد السكندري:" فيتوريا كان يهتم بأدق التفاصيل بالنسبة للاعبين والحصص التدريبية لهم من أدوار تكتيكية وأدوات".

وأتم النحاس تصريحاته بقوله:"فيتوريا طلب مني معرفة ما ينقص التدري ليساعدني للنجاح مع اللاعبين ولا تتواجد في الأندية بشكل عام".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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