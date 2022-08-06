صلاح يصنع ويسجل في ليلة تعادل ليفربول أمام فولهام بافتتاح مشواره بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

سقط فريق ليفربول في فتح التعادل أمام نظيره فولهام بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم السبت في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الإنجليزي.

وتقدم نادي فولهام في الدقيقة 32 عن طريق لاعبه ألكساندر ميتروفيتش قبل أن يتعادل نونيز من صناعة محمد صلاح في الدقيقة 64 ثم حصل ميتروفيتش على ركلة جزاء سددها بالدقيقة 72 ثم تعادل صلاح بالدقيقة 80.

وجاء تشكيل ليفربول الأساسي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، لويس دياز.

وكان الموسم الجديد من بريميرليج، بدأ أمس الجمعة، عندما انتصر أرسنال على كريستال بالاس، بنتيجة (2-0).

ملخص المباراة:

وسجل اللاعب الكولومبي في صفوف نادي ليفبول لويس دياز هدفًا في الدقيقة 14 ولكن ألغاه الحكم بداعِ وجود تسلل على زميله روبرتسون الذي شارك في الهجمة.

وتقدم نادي فولهام بهدف بعد مرور 32 من عمر الشوط الأول سجله لاعبه ألكساندر ميتروفيتش.

ومرر صلاح في الدقيقة 63 كرة عرضية رائعة لزميله داروين نونيز ليُسجلها الأخير بالدقيقة 64 ويؤكد حكم الفيديو على صحة الهدف.

وأرسل لاعب ليفربول محمد صلاح كرة رأسية خطرة تصدى لها حارس مرمى فولهام بالدقيقة 70 تصدى لها الحارس بصعوبة قبل أن يشهر الحكم راية التسلل.

واحتسب الحكم في الدقيقة 71 ركلة جزاء لصالح ليفربول بعد عرقلة فيرجيل فان دايك لمهاجم فولهام ميتروفيتش.

وسدد ميتروفيتش ركلة الجزاء بنجاح ليتقدم لفولهام بهدف ثانِ بالدقيقة 72.

وتعادل محمد صلاح لليفربول بهدف في الدقيقة 80 بعدما وصلته الكرة داخل منطقة جزاء فولهام من زميله نونيز.