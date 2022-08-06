موعد مباراة الأهلي والاتحاد.. والقنوات الناقلة.. وغيابات بالجملة عن تشكيل الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الاتحاد السكندري، نظيره الأهلي، في التاسعة مساء غد الأحد، باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 56 من 27 مباراة، بينما يأتي الاتحاد في المركز العاشر برصيد 33 نقطة من 28 مباراة.

غيابات الأهلى أمام الاتحاد السكندرى

وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة الاتحاد السكندرى، عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر وعمرو السولية وأحمد عبد القادر بسبب تمزق العضلة الخلفية.

كما يغيب لاعبي الفريق الأول للأهلي عن اللقاء بعد قرار مجلس الإدارة باستكمال مباريات الدوري بالناشئين بعد الأزمة التحكيمية في مباراة فاركو.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

مصطفى شوبير في حراسة المرمى.

محمد أشرف – محمود متولي – محمد أحمد «شرقية» – أحمد سيد عبد النبي في خط الدفاع.

خط الوسط: محمد فخري – محمد محمود – زياد طارق – أحمد نبيل كوكا- بيرسي تاو في خط الوسط.

خط الهجوم: صالح نصر في خط الهجوم.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والاتحاد السكندرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى الاحد المقبل فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.