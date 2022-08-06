ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الجونة.. وقائمة الهدافين بعد تألق زيزو

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الزمالك فوزا كبيرا على الجونة، برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم في الجولة ٢٨ بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك هدفين في الدقيقتين 7 و38، فيما أضاف سيف الجزيري الهدف الثالث للأبيض في الدقيقة 56.

وأحرز إمام عاشور لاعب الزمالك الهدف الرابع في الدقيقة 80، فيما سجل إسلام عبد النعيم لاعب الجونة هدف فريقه الوحيد.

وبهذه النتيجة عزز الزمالك تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة، ويليه بيراميدز في الوصافة بـ59 نقطة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الزمالك - المركز الأول - 69 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 59 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 56 نقطة.

4- طلائع الجيش- المركز الرابع - 45 نقطة.

5- فيوتشر- المركز الخامس - 45 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس –41نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 41 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 36 نقطة.

9- إنبي- المركز التاسع - 34 نقطة.

10- سيراميكا كليوبرا- المركز العاشر - 34 نقطة.

11- الاتحاد السكندري - المركز الحادي عشر - 33نقطة.

12- المصري- المركز الثاني عشر - 33 نقطة.

13- الإسماعيلي - المركز الثالث عشر - 32 نقطة.

14- غزل المحلة - المركز الرابع عشر - 30 نقطة.

15- الجونة - المركز الخامس عشر - 27 نقطة.

16- إيسترن كومباني- المركز السادس عشر - 27 نقطة.

17- المقاولون العرب - المركز السابع عشر - 25 نقطة.

18- مصر المقاصة - المركز الثامن عشر - 15 نقطة.

قائمة الهدافين

عزز أحمد سيد زيزو تواجده في صدارة جدول ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الجونة

1- أحمد سيد زيزو (الزمالك) - المركز الأول - 16 هدفًا.

2- جون إيبوكا (إنبي) برصيد 13 هدف.

3- مابولولو (الاتحاد السكندري) - مروان حمدي (سموحة) - المركز الثاني - 12 هدفًا.

4- مصطفى شلبي (إنبي) - المركز الرابع - 10 أهداف.

5- شادي حسين (سيراميكا كليوباترا)، أحمد رفعت (فيوتشر) محمد هلال (البنك الأهلي)، عبد المركز الخامس- برصيد 9 اهداف.

6- علي معلول، محمد مجدي أفشة (الأهلي)، أحمد عاطف (فيوتشر)، أشرف بن شرقي (الزمالك)، خالد قمر (الجونة)، ناصر منسي (البنك الأهلي) - المركز السادس -8 أهداف.

7- محمد شريف (الأهلي)، رمضان صبحي (بيراميدز)- سيف الجزيري (الزمالك)، كريم بامبو (البنك الأهلي) المركز السابع برصيد 7 أهداف.