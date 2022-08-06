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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2022-2023.

"كاف" يحدد موعد قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

الوداد المغربي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، ومواطنه نهضة بركان هو أحدث المتوجين بكأس الكونفدرالية خلال الموسم الماضي.



أصدر "كاف" بيانا رسميا قال فيه إن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هو 1.00 ظهر يوم الاثنين المقبل 8 أغسطس/ آب في العاصمة المصرية القاهرة.

أشار الكاف إلى مواعيد مباريات الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.



وقال إن الدور التمهيدي يقام ذهابا خلال الفترة من 9 لـ11 سبتمبر/ أيلول، والإياب بين يومي 16 و18 من نفس الشهر.

أما ذهاب دور الـ32 فيقام بين يومي 7 و9 أكتوبر/ تشرين أول، والإياب بعد أسبوع بالتمام والكمال (14-16 من نفس الشهر).

الدور الثاني الإضافي لبطولة كأس الكونفدرالية يقام ذهابا في 2 نوفمبر/ تشرين ثان والعودة يوم 9 من الشهر ذاته.

يترقب عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، انطلاقة الموسم الجديد في الدوري الإسباني 2022-2023.

ويمتلك ريال مدريد وبرشلونة شعبية جارفة بين كافة محبي الساحرة المستديرة، ويتساءل البعض عن موعد انطلاق الدوري الإسباني.

موعد بداية الدوري الإسباني هو 12 أغسطس/آب المقبل، بمباراة الجولة الأولى التي تجمع بين فريقي أوساسونا وإشبيلية.

موعد أول مباراة لبرشلونة في الدوري الإسباني هو العاشرة مساء السبت 13 أغسطس بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب كامب نو.

أما موعد أول مباراة لريال مدريد في الدوري الإسباني، وهو حامل لقب الموسم الماضي، 14 أغسطس خارج ملعبه أمام ألميريا العائد مؤخرا بين مصاف الكبار.

وتستحوذ قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على حقوق نقل مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم 2022-2023.

يستعد الدولي الجزائري رياض محرز للمشاركة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم التاسع على التوالي.

وكان قائد "محاربي الصحراء" انضم إلى ليستر سيتي في موسم 2013-2014 وأسهم بشكل كبير في صعوده لمصاف الكبار، قبل أن ينتقل في 2018 لمانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 67.8 ملايين يورو.



وفي موسمه الأول في البريميرليح، شارك محرز في 30 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4، قبل أن يشهد مستواه نقلة نوعية في نسخة 2015-2016 حين قاد "الثعالب" للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في التاريخ، بعد أن أسهم بـ27 هدفا بين صناعة وتسجيل.

وفي موسم 2016-2017، قدم رياض محرز مستويات متوسطة مع ليستر سيتي، إذ سجل 6 أهداف وصنع 4 خلال 36 مباراة، قبل أن يستعيد بريقه في الموسم التالي حين أسهم بـ23 هدفا بين صناعة وتسجيل في 36 لقاء أيضا.



بدايات رياض محزر مع مانشستر سيتي في موسم 2018-2019 كانت صعبة، حيث خاض 27 مباراة فقط سجل خلالها 7 أهداف بخلاف 4 تمريرات حاسمة.

واستعاد محرز ذاكرة التألق في الموسم التالي مباشرة، وأسهم بـ23 هدفا بين صناعة وتسجيل خلال 33 مباراة بالبريميرليج.

وتراجعت أرقام محرز في موسم 2020-2021، حيث اكتفى بتسجيل 9 أهداف وصنع 6 في 27 مباراة، قبل أن تتحسن في الموسم الأخير الذي أسهم فيه بـ16 هدفا خلال 28 لقاء

وفي المواسم الـ8 السابقة، خاض النجم الجزائري 254 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 77 هدفا وأهدى 55 تمريرة حاسمة.