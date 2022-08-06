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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي حققه الموسم الماضي حين يلتقي مضيفه وست هام يونايتد.

موعد مباراة وست هام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي



ويحتضن ملعب لندن مباراة وست هام صاحب الأرض مع الضيف مانشستر سيتي حامل اللقب.

وكانت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، انطلقت يوم الجمعة بفوز أرسنال 2-0 على كريستال بالاس في ضيافة الأخير.

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع مضيفه وست هام يونايتد، عصر يوم الأحد 7 أغسطس/ آب 2022.

وتنطلق المباراة في تمام 5.30 مساء بتوقيت القاهرة، 6.30 مساء بتوقيت السعودية، 7.30 مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة وست هام يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2022-2023، عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

القناة الناقلة لمباراة وست هام يونايتد ومانشستر سيتي هي "بي إن سبورتس 1 HD" ويعلق عليها المصري علي محمد علي.

يستعد الدولي الجزائري رياض محرز للمشاركة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم التاسع على التوالي.

وكان قائد "محاربي الصحراء" انضم إلى ليستر سيتي في موسم 2013-2014 وأسهم بشكل كبير في صعوده لمصاف الكبار، قبل أن ينتقل في 2018 لمانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 67.8 ملايين يورو.



وفي موسمه الأول في البريميرليح، شارك محرز في 30 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4، قبل أن يشهد مستواه نقلة نوعية في نسخة 2015-2016 حين قاد "الثعالب" للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في التاريخ، بعد أن أسهم بـ27 هدفا بين صناعة وتسجيل.

وفي موسم 2016-2017، قدم رياض محرز مستويات متوسطة مع ليستر سيتي، إذ سجل 6 أهداف وصنع 4 خلال 36 مباراة، قبل أن يستعيد بريقه في الموسم التالي حين أسهم بـ23 هدفا بين صناعة وتسجيل في 36 لقاء أيضا.



بدايات رياض محزر مع مانشستر سيتي في موسم 2018-2019 كانت صعبة، حيث خاض 27 مباراة فقط سجل خلالها 7 أهداف بخلاف 4 تمريرات حاسمة.

واستعاد محرز ذاكرة التألق في الموسم التالي مباشرة، وأسهم بـ23 هدفا بين صناعة وتسجيل خلال 33 مباراة بالبريميرليج.

وتراجعت أرقام محرز في موسم 2020-2021، حيث اكتفى بتسجيل 9 أهداف وصنع 6 في 27 مباراة، قبل أن تتحسن في الموسم الأخير الذي أسهم فيه بـ16 هدفا خلال 28 لقاء

وفي المواسم الـ8 السابقة، خاض النجم الجزائري 254 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 77 هدفا وأهدى 55 تمريرة حاسمة.

يفتتح مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل، حين يخوض لقاء صعبا خارج ملعبه أمام مضيفه وست هام.

ويسعى "السماوي" للحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع ليفربول.



في المقابل يبحث النادي اللندني عن احتلال مركز متقدم في ترتيب الدوري الإنجليزي، يمنحه فرصة المشاركة بإحدى البطولات القارية الموسم المقبل.

موقعة ملعب لندن الأولمبي ستشهد مواجهة "جزائرية جزائرية" بين رياض محرز نجم "السيتيزنس" وسعيد بن رحمة لاعب "الهامرز".

وسبق لمحرز أن واجه وست هام تباعا مع ليستر سيتي ومانشستر سيتي في 17 مباراة، أسهم خلالها بـ6 أهداف بين صناعة وتسجيل.

في المقابل خاض بن رحمة 3 مباريات ضد مانشستر سيتي كلها مع وست هام، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

وحسب تقارير صحفية إنجليزية، فإن محرز سيكون أساسيا خلال المباراة المرتقبة، بينما سيبدأ بن رحمة المباراة من على دكة البدلاء.

وحسب ما أورده موقع "سبورتس مول" البريطاني، فإن المدربين ديفيد مويس وبيب جوارديولا سيعتمدان على التشكيلتين التاليتين خلال المباراة.

تشكيل وست هام المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: كورت زوما وآرون كريسويل وفلاديمير كوفال وكرايج داوسون

خط الوسط: ديكلان رايس وجارود بوين وتوماس سوسيك.

خط الهجوم: جيانلوكا سكاماكا وبابلو فورنالس ومايكل أنطونيو.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر وروبين دياز وناثان أكي وجواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري وكيفين دي بروين وبيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز وفيل فودين وإيرلينج هالاند