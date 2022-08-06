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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يترقب عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، انطلاقة الموسم الجديد في الدوري الإسباني 2022-2023.

ويمتلك ريال مدريد وبرشلونة شعبية جارفة بين كافة محبي الساحرة المستديرة، ويتسائل البعض عن موعد انطلاق الدوري الإسباني.

في هذا الموعد.. يبدأ الدوري الإسباني



موعد بداية الدوري الإسباني هو 12 أغسطس/آب المقبل، بمباراة الجولة الأولى التي تجمع بين فريقي أوساسونا وإشبيلية.

موعد أول مباراة لبرشلونة في الدوري الإسباني هو العاشرة مساء السبت 13 أغسطس بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب كامب نو.

أما موعد أول مباراة لريال مدريد في الدوري الإسباني، وهو حامل لقب الموسم الماضي، 14 أغسطس خارج ملعبه أمام ألميريا العائد مؤخرا بين مصاف الكبار.

وتستحوذ قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على حقوق نقل مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم 2022-2023.



رفع البولندي روبرت ليفاندوفسكي راية التحدي في وجه ريال مدريد ونجمه الفرنسي كريم بنزيما، بعد تقديمه رسميا كلاعب في برشلونة.

وقام برشلونة بتقديم ليفاندوفسكي للجماهير في ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، حيث ظهر اللاعب بالقميص الذي يحمل الرقم 9، قبل أن يعقد النادي مؤتمرا صحفيا بحضور المهاجم البولندي الجديد.



وقال ليفاندوفسكي في المؤتمر الصحفي: "أنا مستعد دائمًا للعب ضد ريال مدريد، أعرف كيف ألعب ضد هذا الفريق خلال مباريات الكلاسيكو".

وأضاف: "الموسم الماضي كان ناجحًا للغاية بالنسبة لهم، نحن هنا للفوز عليهم في الدوري الإسباني، نعلم أنه سيكون صعبًا، لكن هذه كرة القدم، إنها ليست فقط ريال مدريد، عليك أن تكون مستعدًا دائمًا لأن هناك أندية رائعة أخرى في الليجا".



وعن المنافسة مع الفرنسي كريم بنزيما هداف ريال مدريد، أوضح ليفاندوفسكي: "أنا لا أفكر في ذلك، ريال مدريد أو كريم بنزيما، إنه هداف رائع، يلعب في الليجا منذ سنوات، يهمني أن ألعب بشكل جيد مع برشلونة وليس ضده".

وأكمل: "عليك دائمًا اللعب في أفضل مستوى لديك، أعلم أننا سنخرج للفوز في كل مباراة، سيكون تحديًا حقيقيًا".

وأتم صاحب الـ33 عاما قائلا: "المنافسة في الدوري ودوري أبطال أوروبا ستكون تحديًا كبيرًا لنا، أهم شيء هو فوز برشلونة"..

ونجح برشلونة الشهر الماضي في الاتفاق على ضم ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ مقابل 50 مليون يورو، بحساب الإضافات والحوافز.

في وقت تتسابق فيه الأندية على إعلان الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، يسير ريال مدريد في طريق آخر لا علاقة له بكرة القدم.

ريال مدريد أبرم صفقتين حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بالتعاقد مع المدافع الألماني أنطونيو روديجر في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع تشيلسي، ولاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني من موناكو.



ومنذ الإعلان عن ضم تشواميني يوم 11 يونيو/ حزيران الماضي، بدا كما لو أن الريال اكتفى بالصفقتين، فيما اتجه لنعي العديد من الشخصيات بشكل مثير للانتباه.

في 21 يونيو الماضي نعى ريال سانتياجو جوميز بينتادو، عضو النادي منذ عام 1991، والذي ترشح لرئاسته في 1995، وذلك بعد وفاته عن عمر 85 سنة.



وفي يوم 7 يوليو/ تموز، نعى ريال مدريد بيدرو فيرانديز، المدرب الأسبق لفريق كرة السلة بالنادي الملكي، وهو المدرب صاحب أكبر عدد من الألقاب في تاريخه، حيث قاد الفريق لمدة 13 موسما بين عامي 1959 و1975، فاز فيها بكأس أوروبا (4)، الدوري (12) وكأس إسبانيا (11).



ريال مدريد أصدر بيانا رسميا يوم 21 يوليو لنعي أوي سيلر، أسطورة كرة القدم الألمانية ونادي هامبورج، بعد وفاته عن عمر 85 عاما.

يوم 30 من الشهر السابق نعى النادي الملكي خوسيه لويس يورينتي جوتيريز، والد 4 لاعبين مثلوا "الميرينجي"، وهم باكو وخوليو يورينتي (كرة قدم) وخوسيه لويس وتونيين يورينتي (كرة سلة)، وهو أيضا جد ماركوس يورنتي، لاعب الريال سابقا وأتلتيكو مدريد الحالي.

وأصدر ريال مدريد بيانا جديدا يوم الأربعاء لنعي فيليام فيكي، مدرب حراس مرمى الفريق بين عامي 2013 و2015.

ومن المقرر أن يبدأ ريال مدريد الموسم الجديد بمواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني يوم 10 أغسطس/آب الحالي، في مباراة كأس السوبر الأوروبي، قبل 4 أيام من بداية مشواره في النسخة الجديدة من الدوري الإسباني، بمواجهة مضيفه ألميريا.