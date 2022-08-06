لحظة بلحظة.. ليفربول 0 - 0 فولهام.. صلاح أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ليفربول ونظيره فولهام، عند 1:30 ظهر اليوم السبت في مستهل مشوارهما بالنسخة الجارية من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل عودة البرازيلي أليسون بيكر إلى حراسة مرمى الريدز بعد أن غاب عن مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدرع الخيرية.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة فولهام كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، لويس دياز.

وكان الموسم الجديد من بريميرليج، بدأ أمس الجمعة، عندما انتصر أرسنال على كريستال بالاس، بنتيجة (2-0).

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث المباراة فور انطلاقها: