اخبار الرياضه

لحظة بلحظة.. ليفربول 0 - 0 فولهام.. صلاح أساسيًا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ونظيره فولهام، عند 1:30 ظهر اليوم السبت في مستهل مشوارهما بالنسخة الجارية من .

وشهد التشكيل عودة البرازيلي أليسون بيكر إلى حراسة مرمى الريدز بعد أن غاب عن مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدرع الخيرية.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة فولهام كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، لويس دياز.

وكان الموسم الجديد من بريميرليج، بدأ أمس الجمعة، عندما انتصر أرسنال على كريستال بالاس، بنتيجة (2-0).

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث المباراة فور انطلاقها:

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا