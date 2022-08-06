الإثنين.. إعلان قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أن قرعة الدور التمهيدي لمسابقاته ستُجرى عند الواحدة ظهر يوم الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة.

ويُعد فريق الوداد المغربي هو صاحب آخر نسخة من دوري أبطال أفريقيا، فيما توّج نادي نهضة بركان المغربي بآخر نسخة من بطولة الكونفدرالية.

مواعيد الدور التمهيدي لمباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية:

الجولة الأولى: 9 ـ 11 سبتمبر (ذهاب) ـ 16 ـ 18 (إياب).

الجولة الثانية: 7-9 أكتوبر (ذهاب) ـ 14-16 (إياب).

الدور التمهيدي الثاني لمباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية: 2 نوفمبر (ذهاب) ـ 9 نوفمبر (إياب).