صلاح أساسياً في تشكيل ليفربول لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة فولهام، في افتتاح مباريات الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الموسم الجديد من بريميرليج، بدأ أمس الجمعة، عندما انتصر أرسنال على كريستال بالاس، بنتيجة (2-0).

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول أمام فولهام.

وعاد البرازيلي أليسون بيكر إلى حراسة مرمى الريدز بعد أن غاب عن مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدرع الخيرية.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة فولهام كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، لويس دياز.