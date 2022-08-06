مصدر لمصراوي: اتحاد الكرة يتمم اتفاقه مع روجيرو ميكالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أتم الاتحاد المصري لكرة القدم تفاصيل الاتفاق مع البرازيلي روجيرو ميكالي من أجل تولي تدريب المنتخب الأولمبي مواليد 2001، خلال الفترة المقبلة بداية من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا تحت 23 عاما.

وقال مصدر في تصريحاته لمصراوي اليوم السبت، أن الاتفاق بين اتحاد الكرة وميكالي قد تم خلال جلسة عقدت في أحد فنادق القاهرة مساء الجمعة، ولا يتبقى إلا تقديمه بشكل رسمي أمام وسائل الإعلام.

وصل ميكالي برفقة وكيل أعماله البرازيلي فجر الجمعة إلى القاهرة من أجل الاتفاق مع اتحاد الكرة على تولى تدريب المنتخب الأولمبي بعد التفاوض خلال الأيام الماضية حول تولى المهمة.

وأوضح المصدر ذاته أن تقديم ميكالي إلى وسائل الإعلام من الممكن أن يتم الاثنين المقبل بشكل رسمي.

وتمكن ميكالي من قيادة منتخب البرازيل إلى الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

يخوض منتخب مصر الأولمبي التصفيات أفريقيا على أن تتأهل المنتخبات لخوض بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، لعام 2023، ويتحدد بناء على هذه البطولة المنتخبات المتأهل لخوض أولمبياد باريس 2024.