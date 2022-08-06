الأحد.. الزمالك يستأنف تدريباته لمواجهة مصر المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

منح الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لاعبي فريقه راحة اليوم السبت من التدريبات بعد الفوز على الجونة.

وفاز الزمالك على الجونة برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم غد الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة؛ استعدادًا للقاء المقاصة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

ورفع الزمالك بالفوز أمام الجونة رصيده إلى النقطة 69 في صدارة جدول ترتيب الدوري بفارق 10 نقاط عن بيراميدز أقرب منافسيه.