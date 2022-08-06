كلوب: أرى أن صلاح سيستمر طويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

رد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على استفسارات وسائل الإعلام بشأن تجديد عقد محمد صلاح وتأثير هذا الأمر على استقراره ومستقبله.

وقال كلوب في تصريحاته التي نقلها موقع "ليفربول" الرسمي قبل مواجهة فولهام في افتتاح مباريات الفريق في بريميرليج: "لا أعلم بنسبة 100%، لكنه حقا في حالة جيدة، وهو سعيد معنا للغاية".

وتابع: "كما كان واضحًا بالنسبة له وقلت عدة مرا، في النهاية سنتوصل إلى اتفاق، لكنه ما زال أمرًا مفتوحًا ويتحدث الجميع عنه وأشياء من هذا القبيل."

وأضاف: "نحن بشر، وهناك مشتتات، هكذا هو الأمر، لكنني لم أكن أرى أن هذا يصرف انتباهه كثيرًا، لأكون صادقًا، خاض مو أحد أكثر المواسم كثافة على الإطلاق، مع كأس إفريقيا وجميع المباريات".

وتابع: "بعد عطلة أسابيع قليلة، مو مليء بالقوة دائمًا ويعود مليء بالطاقة، لقد عاد في حالة جيدة."

وواصل: "ونعم، بمعرفة أين سيكون - لن أقول بقية مسيرته لأنه ربما لاعب يمكنه اللعب لفترة أطول - ولكن للسنوات القادمة، المهمة جدًا جدًا من مسيرته، نعم، هذا أعطى لنا جميعا دفعة وهو كذلك.

واختتم قائلًا: "أنت على حق، لقد بدا جيدًا حقًا، وفي فترة الإعداد للموسم بأكمله، لأكون صادقًا، قد يستمر لفترة طويلة - سيكون ذلك رائعًا حقًا".