صلاح أساسياً.. تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة فولهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فولهام في افتتاح مباريات الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفاً على فولهام، في الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب "'كرافن كوتيج".

ويعاني المدير الفني الألماني، من العديد من الغيابات في صفوف الفريق، حيث يغيب عن ليفربول كلاً من: ديوجو جوتا، كويمين كيليهر، أوكسليد تشامبرلين، إبراهيما كوناتي، كوستاس تسيميكاس وكيرتس جونز.

وسيعود البرازيلي أليسون بيكر إلى حراسة مرمى الريدز بعد أن غاب عن مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدرع الخيرية.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، إلى أن ليفربول سيبدأ مواجهة فولهام بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، لويس دياز.