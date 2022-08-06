بالمواعيد والقنوات الناقلة.. ليفربول يواجه فولهام.. و3 مباريات في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
يشهد اليوم السبت إقامة عدة مباريات في بطولات مختلفة، لعل أبرزها 3 مباريات في دوري WE المصري، وأول مباراة لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام نادي فولهام.
ويشهد اليوم استمرار 3 من الدوريات الخمسة الكبرى، في مقدمتها الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب الدوريين الألماني والفرنسي.
وفيما يلي يستعرض "الخليج 365" جدول مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:
الدوري المصري
6:30 مساءً.. فاركو والإسماعيلي.
6:30 مساءً.. فيوتشر وغزل المحلة.
9:00 مساءً.. بيراميدز والمقاولون العرب.
الدوري الإنجليزي
1:30 مساءً.. فولهام وليفربول.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1
4:00 مساءً.. ليدز يونايتد وولفرهامبتون.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 3
4:00 مساءً.. بورنموث وأستون فيلا.
4:00 مساءً.. توتنهام هوتسبر وساوثهامبتون.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1
4:00 مساءً.. نيوكاسل ونوتينجهام فورست.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1
6:30 مساءً.. إيفرتون وتشيلسي.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1
الدوري الفرنسي
5:00 مساءً.. ستراسبورج وموناكو.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2
9:00 مساءً.. كليرمونت وباريس سان جيرمان.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1
الدوري الألماني
3:30 عصراً.. مونشنجلادباخ وهوفنهايم.
3:30 عصراً.. فولفسبورج وفيردر بريمن.
6:30 مساءً.. بروسيا دورتموند وباير ليفركوزن.