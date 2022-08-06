بالمواعيد والقنوات الناقلة.. ليفربول يواجه فولهام.. و3 مباريات في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يشهد اليوم السبت إقامة عدة مباريات في بطولات مختلفة، لعل أبرزها 3 مباريات في دوري WE المصري، وأول مباراة لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام نادي فولهام.

ويشهد اليوم استمرار 3 من الدوريات الخمسة الكبرى، في مقدمتها الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب الدوريين الألماني والفرنسي.

وفيما يلي يستعرض "الخليج 365" جدول مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:

6:30 مساءً.. فاركو والإسماعيلي.

6:30 مساءً.. فيوتشر وغزل المحلة.

9:00 مساءً.. بيراميدز والمقاولون العرب.

الدوري الإنجليزي

1:30 مساءً.. فولهام وليفربول.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

4:00 مساءً.. ليدز يونايتد وولفرهامبتون.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 3

4:00 مساءً.. بورنموث وأستون فيلا.

4:00 مساءً.. توتنهام هوتسبر وساوثهامبتون.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

4:00 مساءً.. نيوكاسل ونوتينجهام فورست.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

6:30 مساءً.. إيفرتون وتشيلسي.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

الدوري الفرنسي

5:00 مساءً.. ستراسبورج وموناكو.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

9:00 مساءً.. كليرمونت وباريس سان جيرمان.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

الدوري الألماني

3:30 عصراً.. مونشنجلادباخ وهوفنهايم.

3:30 عصراً.. فولفسبورج وفيردر بريمن.

6:30 مساءً.. بروسيا دورتموند وباير ليفركوزن.