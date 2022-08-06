الامارات | كلوب: صلاح مفعم بالطاقة والنشاط بعد تمديد العقد وسيتألق في الموسم الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن يتألق مهاجم فريقه المصري محمد صلاح في الموسم الجديد بعد تمديد عقده مع النادي لمدة طويلة، قائلا إنه مفعم بالطاقة والنشاط وسيتألق في الموسم الجديد. ومدد صلاح تعاقده مع النادي المنتمي لمنطقة مرسيسايد لمدة ثلاثة أعوام في يوليو تموز الماضي بعد أن أحرز 31 هدفا في الموسم الماضي الذي فاز خلاله ليفربول بكأسي الاتحاد والرابطة المحليين.

وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة فريقه الأولى في الموسم الجديد للدوري الممتاز في مواجهة مضيفه فولهام الصاعد حديثا في وقت لاحق اليوم "مستواه جيد فعلا وهو بالطبع سعيد بالاستمرار هنا". وأكد كلوب أنه لم يشعر فعليا أن موضوع العقد كان له تأثير سلبي كبير على تركيز صلاح الذي قدم أداء متميزا طوال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وشارك صلاح أيضا مع منتخب مصر في كأس الأمم الافريقية ومن ثم فإنه لعب موسما طويلا وعمره 30 عاما لكن كلوب يؤكد أنه سيعود لسابق تألقه من جديد. وأضاف كلوب "بعد عطلة لبضعة أسابيع يعود صلاح مفعما بالطاقة والنشاط من جديد.. قدم أداء قويا طوال فترة الاستعداد للموسم ونتمنى أن يستمر هذا التألق طويلا".

ومع رحيل المهاجم السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا سيتعرض صلاح للمزيد من الضغوط في قيادة الخط الأمامي لليفربول الذي تعزز بانضمام المهاجم داروين نونيز القادم من أوروغواي. وفي الدوري الممتاز أنهى ليفربول الموسم الماضي محتلا المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الذي توج باللقب.