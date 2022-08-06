شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت في الدوري الفرنسي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي، حين يلتقي كليرمونت فوت في انطلاقة الموسم الجديد 2022-2023.

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت في الدوري الفرنسي ؟



ويحتضن جابريل مونتيبيد معقل نادي كليرمونت فوت، المباراة الافتتاحية لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وكانت منافسات الدوري الفرنسي انطلقت يوم الجمعة بفوز أولمبيك ليون 2-1 على أجاكسيو.



يلتقي فريق كليرمونت فوت مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء يوم السبت 6 أغسطس/ آب 2022.

وتنطلق المباراة في تمام 9 مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة كليرمونت فوت وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

تنقل مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم في موسم 2022-2023، عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

القناة الناقلة لمباراة كليرمونت فوت وباريس سان جيرمان هي قناة "بي إن سبورتس 2 HD".

أكد الإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه يعيش "البداية الحالمة" التي لم يستطع تحقيقها الموسم الماضي حينما انضم لناديه قادما من ريال مدريد، بسبب معاناته آنذاك من لعنة الإصابات.

وقال راموس لوسائل إعلام النادي: "إنها البداية الحالمة. كنت أرغب في أن تسير كل الأمور بشكل جيد بعد ما حدث الموسم الماضي. على المستوى النفسي دائما من الجيد أن تبدأ الموسم بالفوز ببطولة"، تعليقا على فوز فريقه بلقب كأس السوبر الفرنسي مؤخرا على حساب نانت.

وأشار راموس، الذي سجل هدفا في السوبر المحلي بالكعب، إلى أن: "التسجيل في نهائي يمثل دائما أمرا خاصا"، مبديا شعوره بالرضا أيضا على ما قدمه من أداء دفاعي في المباراة.

وتابع: "الدفاع وأن تحافظ على شباكك خالية يمثل أولوية بالنسبة لي، لكن إذا استطعت أيضا المساهمة في الجانب الهجومي، فسيكون أفضل".



وأكد راموس أنه ينتظر "موسما رائعا"، مضيفا: "أعيش لحظات رائعة، بعد فترة جيدة من الإعداد للموسم، اجتهدت فيها كثيرا وقضيت الكثير من الساعات للتدرب من أجل أن ألعب بشكل جيد".

وأردف "أنا سعيد للبدء شيئا فشيئا والآن وصلت لمستوى جيد"، مبديا إعجابه بالطريقة الجديدة للعب التي ينفذها المدرب كريستوف جالتييه، بالدفع بـ3 لاعبين في الدفاع.

وأوضح "لم ألعب بهذه الطريقة منذ فترة. ومازلنا نتأقلم عليها. لديها مميزاتها من صلابة دفاعية واستقرار واتزان دفاعي يمكن نقله للأمام".

وأتم لاعب ريال مدريد السابق "هو مدرب يمتلك مستوى مرتفع للغاية فنيا وتخطيطيا، توج بالدوري مع ناد آخر. إنه رجل حكيم وعلينا الاستفادة منه وأن ننقل أفكاره للملعب".

يترقب عشاق كرة القدم انطلاق الموسم الكروي الجديد (2022-2023)، في مختلف دوريات العالم، وخاصة في أوروبا.

وطوال الموسم عموما، وفي بدايته على وجه الخصوص، ستكون الأضواء مسلطة على أغلى اللاعبين في العالم، نظرا للآمال الكبيرة التي تعقدها عليهم الجماهير.



ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في تحديد القيم السوقية للاعبين، يتصدر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم، بقيمة تبلغ 160 مليون يورو.

في المرتبة الثانية يأتي النرويجي إيرلينج هالاند، المنتقل حديثا من بروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيمة 150 مليون يورو.



ويحتل البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم هجوم ريال مدريد الإسباني، المرتبة الثالثة في القائمة بقيمة سوقية تبلغ 100 مليون يورو.

المصري محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول الإنجليزي، يحتل المرتبة الرابعة بقيمة 90 مليون يورو، متساويا مع لاعب آخر في الدوري الإنجليزي، هو هاري كين مهاجم توتنهام.

كذلك تبلغ قيمة الإنجليزي فيل فودين، نجم مانشستر سيتي الشاب، 90 مليون يورو، متفوقا على زميله البلجيكي كيفن دي بروين (85 مليون يورو)، والبرتغالي برونو فرنانديز، نجم وسط مانشستر يونايتد، والصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

ويحتل الإسباني بيدري، لاعب وسط برشلونة الشاب، المركز العاشر في القائمة، بقيمة تبلغ 80 مليون يورو.