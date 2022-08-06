أبرزها فولهام وليفربول ومواجهة تشيلسي وإيفرتون.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 6 أغسطس 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي والألماني والمصري.

ويحل ليفربول، المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على فولهام، ويلعب توتنهام هوتسبير مع ساوثهامتون، ويواجه نيوكاسل يونايتد نظيره نوتينجهام فورست.

كما يلعب ليدز يونايتد مع وولفرهامبتون، ويحل أستون فيلا ضيفًا على بورنموث، أخيرًا يواجه إيفرتون تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدوري الألماني، يواجه بوروسيا دورتموند نظيره باير ليفركوزن.

وفي الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري، يواجه فيوتشر غزل المحلة، ويحل الإسماعيلي ضيفًا على فاركو، ويواجه بيراميدز المقاولون العرب.

ونسعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي الممتاز

فولهام ضد ليفربول، الساعة 1:30 ظهرًا، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

توتنهام هوتسبير ضد ساوثهامتون، الساعة 4 عصرًا، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

نيوكاسل يونايتد ضد نوتينجهام فورست، الساعة 4 عصرًا، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

ليدز يونايتد ضد وولفرهامبتون، الساعة 4 عصرًا، وتذاع المباراة عبر قناة Premier Sports 1 HD

بورنموث ضد أستون فيلا، الساعة 4 عصرًا، وتذاع المباراة عبر قناة Arena Sport 4 HD Croatia

إيفرتون ضد تشيلسي، الساعة 6:30 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن،الساعة 6:30 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة Setanta Sports 2 Eurasia HD

الدوري المصري الممتاز

فيوتشر ضد غزل المحلة، الساعة 6:30 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

فاركو ضد الإسماعيلي، الساعة 6:30 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2.

بيراميدز ضد المقاولون العرب، الساعة 9 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.