شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص كوكا عقب مباراة الاتحاد لتحديد مصيره من التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الأهلي، لفحص طبي عقب مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري من أجل تحديد مصيره من المشاركة في التدريبات الجماعية حسب استجابته للبرنامج التأهيلي الذى يؤديه حالياً للتعافي من إصابته الأخيرة.

وتعرض أحمد نبيل كوكا لإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية قبل أسبوعين ويخوض برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة أحمد أبوعبلة.

ومن المتوقع أن يتواصل غياب كوكا عن الأهلي أمام الاتحاد السكندري، كما تبدو حظوظ دخوله قائمة مباراة المصري ضعيفة أيضاً لكنه سيخضع لفحص طبي عقب مباراة الأتحاد المقرر لها التاسعة من مساء غد، الأحد، ببرج العرب في الجولة 29 للدوري.

ويُحدد الفحص الطبي موقف اللاعب من المشاركة في التدريبات الجماعية وكذلك من دخول قائمة مباراة المصري التى ستقام ببرج العرب مساء الأربعاء في الجولة 30 للدوري.

واستأنف الأهلي استأنف تدريباته مساء أمس الجمعة على ملعب التتش ‏استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري ، وشهد المران مشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم من قطاع ‏الناشئين وهم: محمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق الذي أدى تدريبات استشفائية.‏

وأدى الفريق تدريباته بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس الأول عقب ‏مباراة فاركو الأخيرة التي أنتهت بالتعادل السلبي في الجولة 28 للدوري.