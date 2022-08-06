شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفع رصيده لـ8 انتصارات متتالية بعد الفوز على الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوز مثير حققه نادى الزمالك أمس، الجمعة، بعد الفوز على الجونة برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري العام، ليرفع نادي الزمالك رصيده إلى 8 انتصارات متتالية منذ التعادل مع النادي الأهلي فى الدور الثاني من الدوري.

وجاءت انتصارات الزمالك المتتالية كالتالى:

ـ فوز الزمالك على البنك الأهلي: 2/1

ـ فوز الزمالك على سيراميكا: 3/2

ـ فوز الزمالك على المقاولون العرب: 1/0

ـ فوز الزمالك على غزل المحلة: 2/0

ـ فوز الزمالك على سموحة: 2/0

ـ فوز الزمالك على فيوتشر: 1/0

ـ فوز الزمالك على بيراميدز: 3/0

ـ فوز الزمالك على الجونة: 4/1

وبات نادى الزمالك بحاجة إلى 9 نقاط فقط للتتويج بدرع الدوري دون النظر إلى نتائج أقرب منافسيه الأهلي وبيراميدز، حيث تمنح النقطة 78 نادي الزمالك لقب الدورى حتى فى حال فوز منافسيه بجميع المباريات المتبقية.

ويحتل نادي الزمالك صدارة الدوري العام برصيد 69 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز فى 22 مباراة، وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 54 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً أخر.