شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو اليد يغادرون إلى الكويت استعدادا لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر القاهرة ظهر اليوم، السبت، بعثة منتخبنا الوطنى للناشئين مواليد 2004 إلى الكويت لخوض مباراتين وديتين مع منتخب الكويت للناشئين يومى 9 و 10 أغسطس الجارى، على أن تعود بعثة الفريق الوطنى إلى مصر يوم 11 أغسطس عقب خوض المباريات الودية.

وخاض منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين خلال شهر يوليو الماضى مبارتين ودياتين مع منتخب كرواتيا فى كرواتيا انتهت المباراة الأولى بفوز منتخب كرواتيا بنتيجة 24 - 21 و انتهت المباراة الثانية بفوز منتخبنا الوطنى المصري بنتيجة 29 - 22 كما خاض منتخبنا الوطنى المصرى مبارتين ودياتين أمام منتخب البحرين بالقاهرة يومى الخميس والجمعة الماضيين وفاز منتخبنا الوطنى المصرى فى المباراتين.

تأتى تلك المباريات الودية فى اطار استعدادات منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 لخوض منافسات بطولة أفريقيا فى نسختها الـ18 للناشئين لكرة اليد و التى تستضيفها رواندا فى الفترة من 30 أغسطس وحتى 7 سبتمبر 2022.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 ، مجدى أبو المجد مدير فنى و محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و محى صلاح مدرب حراس مرمى و محمد عبد المنعم مدير إدارى والدكتور عمرو عصام أخصائى علاج طبيعى وحازم حامد محلل فنى.

وتضم قائمة لاعبى منتخبنا الوطنى المصرى كلا من: هشام فاروق - احمد تغيان - معاذ عزب - عمر عدلان - محمد صلاح - محمد عبد الغني - فيراس مروان - محمد وائل - يوسف عبد الغني - محمد اشرف - يوسف ناجي - ياسين محمد عبد المنعم - محمد عدلان - أحمد الخوجه - زياد عبد الرحيم - محمد مؤمن - بلال ابراهيم - محمود القرش.

جدير بالذكر ان نتائج قرعة بطولة افريقيا فى نسختها ال18 للناشئين لكرة اليد والتى تستضيفها رواندا فى الفترة من 30 اغسطس و حتى 7 سبتمبر 2022 قد اسفرت عن التالى:

وتضم المجموعة الأولى : منتخب الكونغو - منتخب ليبيا - منتخب المغرب - منتخب اوغندا.

و تضم المجموعة الثانية : منتخب الجزائر - منخب بوركينافاسو - منتخب مصر الوطنى - منتخب مدغشقر - منتخب رواندا.