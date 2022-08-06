شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة الـ29 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، السبت منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع فاركو مع الإسماعيلى وفيوتشر مع غزل المحلة، وأخيراً بيراميدز مع المقاولون العرب.

وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 6 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الاهلى والإسماعيلى.