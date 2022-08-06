شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة عبد الرحمن زولا لاعب الطلائع بتمزق فى العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها عبد الرحمن زولا لاعب طلائع الجيش إصابته بتمزق فى العضلة الضامة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المصرى البورسعيدى التى انتهت بالتعادل السلبى، ووضع الجهاز الطبى للطلائع برنامجا تأهيليا للاعب لتجهيزه للفترة المقبلة.

ويستعد الطلائع لمواجهة إيسترن كومبانى، المقرر لها السادسة والنصف مساء الاثنين، باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع الطلائع لاستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على موقعه في المربع الذهبى للمسابقة بعد التعادل سلبيا مع المصرى البورسعيدى في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وعكف طارق العشرى على دراسة مباريات ايسترن كومبانى، وعلى رأسها مباراته الأخيرة أمام انبى والتى خسرها بهدفين دون رد للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته بالدوري.

ويحتل الطلائع المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز فى 11 مباراة وتعادل فى12 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 22 هدف.

تمسك مسئولو طلائع الجيش بمشاركة الفريق في بطولة الكونفدرالية بالموسم الجديد بعد صعوده للمربع الذهبى بنهاية شهر يوليو وهى المدة التي حددها اتحاد الكرة لإرسال أسماء الفرق المشاركة في البطولات الافريقية بالموسم المقبل.

ويتمسك مسئولو الطلائع بحقهم في الظهورالافريقى الأول في تاريخ النادى لإستكمال مسيرة أهداف الفريق الذى نجح في التتويج ببطولة السوبر المحلى على حساب الاهلى في بداية الموسم الجارى ويتطلع للمشاركة الافريقية للمرة الأولى في تاريخه لإستمرار إنجازات فريق الكرة بالفترة الأخيرة.