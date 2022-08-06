شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة خليل: بالأرقام حمزة الجمل نجح مع الإسماعيلي واللاعبون بحاجة لإعداد نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة خليل، نجم النادي الإسماعيلي السابق، أن حمزة الجمل المدير الفني للدراويش حقق نجاحاً ملحوظاً مع الفريق منذ توليه المسؤولية الفنية.

وقال خليل فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، "لا شك أن حمزة الجمل بلغة الأرقام قدم أداءً مميزاً، وأتصور أن الإسماعيلي يحتاج لإعداد نفسي أكثر من البدني فى الفترة المقبلة، فنفس اللاعبين الذين تذيلوا جدول المسابقة هم الذين وصلوا اليوم للمركز الـ 13 ويحاولون العودة للمراكز الأولى.

وأضاف خليل، "الإسماعيلي ينافس أندية تواجدت باسم الاستثمار الآن، ويجب إعداد اللاعبين لتكون طموحاتهم متوافقة مع تاريخ الإسماعيلي وجماهيره، والمحافظة على

الإسماعيلي هو خدمة للمجتمع والصالح العام، لأن أهم هدف من أهداف الفيفا هو تطوير وانتشار اللعبة فى الدول".

واختتم خليل، "فاركو من أقوى خطوط الدفاع، والإسماعيلي يجب أن يهاجم بضراوة لأن فاركو لن يستطيع أن يواصل الدفاع على مدار 90 دقيقة أمام هجوم قوى، بالتأكيد سيخطئ اللاعبون".

ويستضيف فريق فاركو فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

يدخل فاركو المباراة بعد التعادل السلبى مع الأهلى في الجولة الماضية، فيما حقق الإسماعيلى الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف في نفس الجولة.