شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حمزة الجمل مع الإسماعيلى قبل مواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق فاركو، فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، نظيره الإسماعيلى باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

ويدخل فاركو المباراة بعد التعادل السلبى مع الأهلى في الجولة الماضية، فيما حقق الإسماعيلى الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف في نفس الجولة.