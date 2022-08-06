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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح لويس سواريز، سجله التهديفي مع فريقه الجديد ناسيونال، ليساهم في انتصاره بثلاثية دون رد على رينتيستاس في الجولة الثانية من مرحلة إياب الدوري الأوروجواياني (كلاوسورا).

النجم سواريز يسجل أول أهدافه في الدوري الأوروجواياني

وجاء هدف سواريز ليختتم ثلاثية فريقه في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، وذلك في الدقيقة 59 من عمر اللقاء الذي أهدر فيه لاعب برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة.



وسجل سواريز بذلك هدفه الرسمي رقم 13 مع ناسيونال بعد 16 عاما وشهر و3 أيام من خوضه آخر مباراة له بالدوري المحلي، قبل أن ينتقل للاحتراف في أوروبا حيث بدأ مشواره في جرونينجن الهولندي عام 2006.

وخلال مسيرته في أوروبا لعب سواريز أيضا بقميص أياكس أمستردام الهولندي وليفربول الإنجليزي، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين.



وبفوزه حقق ناسيونال انتصاره الأول في البطولة التي يتصدرها بـ3 نقاط.

شارك لويس سواريز مهاجم ناسيونال الأوروجواياني لأول مرة مع فريقه الجديد، في بطولة كوبا سود أمريكانا ضد أتلتيكو جويانسيني البرازيلي.

وخسر رفاق سواريز بهدف دون رد، وقع عليه لويس فيرنانديز في الدقيقة 23 من عمر المباراة في ذهاب ربع النهائي، وبدأها نجم برشلونة الأسبق من على مقعد البدلاء.



وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء المقبل في مرحلة الإياب من أجل التأهل لنصف نهائي البطولة القارية.

وشارك سواريز كبديل في الشوط الأول من عمر المباراة، أملًا في تعويض الهدف الذي تأخر به فريقه لكن دون جدوى.

وحاول سواريز تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة، حيث انطلق من على الجانب الأيسر وأرسل عرضية لخوان راميريز الذي سدد الكرة في العارضة.

ويعتبر التتويج بلقب كوبا سود أمريكانا ثاني البطولات في أمريكا اللاتينية بعد كوبا ليبارتادورس، أبرز أهداف إدارة ناسيونال الرئيسية هذا الموسم.

ورغم الخسارة قامت جماهير فريق ناسيونال مع نهاية المباراة بتحية نجم فريقها على مجهوده الكبير، حيث قوبل بتصفيق حاد بمجرد نزوله لأرض الملعب، ورد عليهم سواريز بابتسامة عريضة في أثناء خروجه من الملعب بعد صافرة النهاية.

يذكر أن سواريز مثّل ناسيونال خلال الفترة من 2005 إلى 2006 في 35 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا قبل أن يبدأ رحلة احترافه الأوروبية التي انتهت في 2022 عبر أتلتيكو مدريد الإسباني.



أعلن المهاجم الأوروجواياني المخضرم لويس سواريز عن وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سواريز رحل عن أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك عقب نهاية عقده في 30 يونيو/ حزيران الماضي.



وكشف سواريز أنه سيعود إلى نادي ناسيونال الأوروجواياني، والذي شهد بداية مسيرته الاحترافية مع لعبة كرة القدم.

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ونشر سواريز فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه: "لقد توصلت الآن إلى اتفاق مبدئي للانضمام إلى ناسيونال".



وأضاف: "كان من المستحيل بالنسبة لي أن أقول لا لهذه الفرصة، آمل أن يتم حل التفاصيل النهائية قريبًا من أجل استكمال الصفقة رسميًا".

وسيعود سواريز (35 عاما) إلى ناسيونال بعد 16 عاما في أوروبا، حين انتقل من النادي الأوروجواياني في 2006 صوب جرونينجن الهولندي، ثم أياكس بالعام 2007.

وفي 2011، انتقل سواريز إلى ليفربول، ومنه صوب برشلونة في 2014، حيث حقق معه نجاحات أسطورية، قبل أن يرحل في 2020 لصفوف أتلتيكو مدريد، ويحقق معه الدوري الإسباني في الموسم قبل الماضي.