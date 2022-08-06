شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد مباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستهل فريق تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يحل ضيفا ثقيلا على إيفرتون في الجولة الأولى من عمر المسابقة، على ملعب جوديسون بارك.

تعرف على موعد مباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

كان الدوري الإنجليزي انطلق رسميا يوم الجمعة، بالمباراة التي جمعت بين كريستال بالاس وأرسنال وانتهت بفوز الأخير 2-0.

◄موعد مباراة تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة.

موعد مباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي هو السبت 6 أغسطس/ آب الحالي.



وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

تستحوذ قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-23.



القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي هي بي إن سبورتس بريميوم 1.



عبًر الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي، عن حماسته للقاء فريقه أمام إيفرتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2022-2023، موجها رسالة بشأن الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم برشلونة.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، يوم الجمعة: "لعبنا في وقت متأخر جدًا من الموسم الماضي مع إيفرتون لكننا خسرنا. نحن نتذكر المباراة جيدا ولسنا بحاجة إلى أي شيء آخر لمعرفة ما هو قادم. الأجواء رائعة، الجمهور مثير للغاية، والمنافس كذلك".



وأضاف: "نحن نُكِن الاحترام لفرانك لامبارد (مدرب إيفرتون) وطاقمه التدريبي، لقد كان محترمًا وسيكون كذلك، لكن في نفس الوقت سيكون منافسًا للغاية. كانت مباراة متأخرة جدًا في الموسم وخسرناها ولا نحب الخسارة على الإطلاق".

وعن تأثير التغييرات الـ5، تابع توخيل بقوله: "يعجبني كثيرًا هذا النظام. كنا الدوري الوحيد الذي لم يستخدمه، لذلك شعرت أنه كان معوقًا في دوري أبطال أوروبا عندما جاء المنافسون من بطولاتهم وكان لديهم 5 تبديلات متاحة ولم نفعل ذلك".

وزاد بقوله: "أعتقد أنه يمكننا الآن استخدام هذا الخيار وهو يمنحك إمكانية استخدام المزيد من اللاعبين، ولديك المزيد من التأثير التكتيكي والبدني في المباريات".

وأكمل: "هذا يمنح اللاعبين المزيد من فرص اللعب، وهو أمر أساسي أيضًا، إنه عامل مهم جدًا في الشعور بالرضا وامتلاك طاقة جيدة ومتسقة، حتى لو لم تبدأ كثيرًا. يمكننا مكافأة اللاعبين على أدائهم في التدريب أو في المباريات".

وواصل توخيل تصريحاته بالحديث حول إمكانية ضم بيير أوباميانج مهاجم برشلونة بقوله: "سأكون مهتمًا بتسجيل 79 هدفًا! لن نعلق أكثر. هناك الكثير من الأسماء المتاحة أمامنا".

وعند سؤاله حول ما إذا كان قد فوجئ بوصول رحيم سترلينج قادما من مانشستر سيتي، رد توخيل: "المفاجأة ليست الكلمة الصحيحة. كانت هناك شائعات وإشارات على أنه قد يكون معنا. يمكن لأي لاعب لديه عقد لمدة عام أن يجربه. سرعان ما شعرنا أنه سيكون مثاليًا بالنسبة لنا في هذه المرحلة من حياته المهنية".

وأتم: "لقد أعطانا الشعور بأنه سيكون سعيدًا تمامًا لاتخاذ هذه الخطوة والانتقال إلى مرحلة جديدة، نادي جديد، وتحمل المزيد من المسؤولية في هذه المرحلة من مسيرته

بشأن حظوظ الفريق في التنافس مع مانشستر سيتي وليفربول، رد توخيل بقوله: "أنا أعاني قليلًا للحفاظ على طموحاتنا، لكن لنقول نعم نستطيع لأنني أعتقد أننا ما زلنا نادٍ في مرحلة انتقالية".

وزاد: "في نفس الوقت لا أريد أن نحصر أنفسنا من البداية وأقول إن ذلك غير ممكن لأنه من يدري ما هو ممكن؟ بالنسبة لي، الأمر وارد في كلا الاتجاهين، لذلك يجب أن نكون متواضعين ونسعى جاهدين للحصول على أفضل نسخة".

وأكمل: "يمكنني التحدث نيابة عنا فقط. لدينا القدرة على الفوز بمباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، هذا ما نحاول القيام به ونحن ندرك جيدًا جودة ليفربول ومان سيتي".

واختتم: "أنا على دراية جيدة بجودة توتنهام وأرسنال ومانشستر يونايتد. عادةً ما يتقدم فريق أو فريقان بشكل مفاجئ، وربما يتفوق في الأداء. هذا هو الدوري الإنجليزي، ولهذا السبب فهو مثير للغاية. لا أريد الحد من توقعاتنا الآن".

وجه نادي تشيلسي الإنجليزي ضربة لخطط نظيره الإسباني برشلونة في سوق الانتقالات، ردا على الضربات السابقة التي تلقاها منه.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة لن يتمكن من ضم المدافع المخضرم سيزار أزبيليكويتا هذا الصيف بعدما أقدم النادي اللندني على خطوة لحرمانه من هدفه.



وأشارت إلى عزم تشيلسي على تجديد عقد الظهير الإسباني لمدة موسمين آخرين، مما يحول دون انتقاله للبلوجرانا.

بعد تصريحات مرتضى منصور.. 5 صفقات يحتاجها الزمالك من ريال مدريد

وأعلن النادي اللندني بعد ذلك بالفعل عن استمرار قائد البلوز لمدة موسمين إضافيين، في بيان رسمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان البارسا يحاول التعاقد مع أزبيليكويتا وزميله ماركوس ألونسو من تشيلسي، رغم توتر العلاقات بين الناديين في الفترة الأخيرة.

وحرم برشلونة نظيره الإنجليزي من بعض الصفقات مؤخرا، أبرزها تعاقده مع البرازيلي رافينيا والفرنسي جولي كوندي من ليدز يونايتد وإشبيلية على الترتيب.

وربما أرادت إدارة النادي اللندني الرد عمليا على الضربات التي وجهها لها برشلونة بهجمة مضادة تحبط مخططاته في الميركاتو الصيفي.