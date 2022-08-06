شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحتفل الزمالك بالدورى رقم 14 فى مباراة الاتحاد السكندرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتائج مميزة حققها نادى الزمالك خلال الموسم الجارى، وضعت الفارس الأبيض فى صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 69 نقطة، حيث بات الفريق الأبيض قريباً للغاية من التتويج رسمياً بدرع الدوري للموسم الثاني على التوالي.

ويفصل نادى الزمالك عن حصد لقب الدوري رقم 14 في تاريخ القلعة البيضاء، 9 نقاط فقط، وذلك بعد الفوز فى مباراة الجولة 29 على فريق الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبات نادى الزمالك بحاجة لـ9 نقاط فقط للتتويج بدرع الدوري، دون النظر إلى نتائج أقرب منافسيه "الأهلي وبيراميدز"، حيث تمنح النقطة 78 نادى الزمالك لقب الدوري، حتى فى حال فوز منافسيه بجميع المباريات المتبقية.

ومن المقرر أن تحسم الجولات الثلاثة المتبقية للفريق الأبيض، أمام المقاصة، ثم فاركو والاتحاد السكندري، تتويج الزمالك باللقب في حالة الفوز بهم، بما يعني أن الفريق الأبيض إذا فاز بالثلاث مباريات سيحتفل بدرع الدوري عقب نهاية مباراة الاتحاد السكندري.

ويحتل نادي الزمالك صدارة الدوري العام برصيد 69 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز فى 22 مباراة، وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 54 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً أخر.