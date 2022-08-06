موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الدورى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادى الأهلى اليوم استعداداته لمباراة الاتحاد السكندري فى الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر معسكرا مغلقا اليوم استعداداً للمباراة.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى فى التاسعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلى أمام الاتحاد السكندرى

وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة الاتحاد السكندرى، عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر وعمرو السولية وأحمد عبد القادر بسبب تمزق العضلة الخلفية.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى والاتحاد السكندرى

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والاتحاد السكندرى بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله لويس ميكيسونى فى اللقاء الذى أقيم بالجولة الثانية عشرة للمسابقة باستاد الأهلى والسلام، وشهد إضاعة الجنوب أفريقى بيرسى تاو لركلة جزاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد السكندرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى غداً الاحد فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.