شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج نجوم الكرة فى الثانوية العامة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من القلق تسيطر على طلاب وطالبات الثانوية العامة ترقبا للنتيجة التى تفصلهم عنها ساعات قليلة، ما بين الخوف والترقب والقلق لتحديد المصير فى الحياة العلمية والعملية.

وتزامنا مع النتيجة وظهورها نرصد نتائج نجوم الكرة فى الثانوية العامة فى الإنفوجراف التالى..

حصل محمود حسن تريزيجيه، المحترف فى صفوف طرابزون التركى، فى الثانوية العامة على مجموع 55%.

ولم يختلف الأمر كثيرا عند سيد بازوكا نجم الإسماعيلى السابق والذى حصل على 57%، مقابل 58% لأيمن يونس نجم الزمالك السابق، وأحمد أبو مسلم لاعب الأهلى السابق ومحمود لاعب الأهلى السابق بنفس المجموع.

وفيما يخص رمضان صبحى لاعب بيراميدز فحصل على 60.98%، وأحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق 64% بالتساوى مع أسامة نبيه نجم الفريق السابق ومدرب الزمالك الحالى

وحصل أحمد شوبير حارس الأهلى السابق والإعلامى الشهير على 65 %.

وبالانتقال إلى نجوم آخرين فحصل محمد فاروق لاعب الأهلى السابق على 76% ووائل جمعة صخرة دفاع الفراعنة السابق على 84%، وفيما يخص محمد ناجى جدو فحصل على 86%.

عمر جابر لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالى، فكان مجموعه فى المرحلة الثانوية 93%، وفيما يخص اكرامى حارس بيراميدز فحصل على مجموع 98%.